Boyacá le dice NO al uso y manipulación de la pólvora

Desde junio de este año, las autoridades competentes adelantaron la mesa de pólvora con el ánimo de generar acciones con los representantes de los municipios y de fijar lineamientos de verificación y monitoreo frente al cumplimiento de los decretos expedidos en cada uno de los municipios.

Candy Rodríguez directora promoción y prevención de la secretaria de salud de Boyacá, dijo que el año anterior se presentaron 30 casos por lo que se extienden nuevamente las recomendaciones para evitar el uso de la pólvora.

La buena noticia es que en todo Boyacá se prohíbe su uso.

“En este momento y gracias al trabajo articulado entre la Gobernación y los municipios, tenemos a los 123 municipios con Decretos consolidados y publicados. Desde la mesa de pólvora se hizo el acompañamiento para despejar las dudas y solicitudes de las administraciones”. Expresó

Para este año, la meta es que en el departamento no se registren casos de personas lesionadas con pólvora dadas las cifras que se presentaron durante la última vigencia, diciembre 2024 - enero 2025, en donde lamentablemente 30 personas, de las cuales 8 eran menores de edad, resultaron con heridas provocadas por uso y manipulación de pólvora.

“Con tiempo de anticipación quisimos hacerle frente a esta situación con el ánimo de prevenir cualquier accidente generado con juegos pirotécnicos. Queremos que se tome conciencia en cada uno de los municipios, en la manipulación por parte de las comunidad que no tiene conocimiento ni experticia”. Puntualizó.

A partir de esta importante decisión tomada por las administraciones, se entregan recomendaciones para pasar este fin de año sin situaciones lamentables.

“Reiteramos el llamado para que entre otros, no se mezcle el consumo de licor con pólvora, ser responsables con estas festividades, y además de cuidarnos entre nosotros, se trata de cuidar al medio ambiente ya que los animales también sufren y pueden resultar lesionados”. Recomendó.

El llamado a la ciudadanía es a celebrar de forma responsable, evitar la manipulación de cualquier tipo de elemento pirotécnico y reportar su uso ilegal a las autoridades competentes. El objetivo: cerrar el año sin lesionados por pólvora en Boyacá.