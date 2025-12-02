ANT aprobó la creación de una nueva Zona de Reserva Campesina en Rovira, Tolima

Tolima

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en su sesión 121, aprobó la creación de dos nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC): Rovira Tierra Fértil y Resistente, con 21.833 hectáreas en el municipio de Rovira (Tolima), y La Guardiana del Chiribiquete, con 183.200 hectáreas en Calamar (Guaviare).

Las dos nuevas ZRC, que beneficiarán a 3.396 familias de 52 veredas, se consolidan como iniciativas para el fortalecimiento de la economía campesina, la planificación territorial y la conservación ambiental.

La aprobación fue definida por un comité de diez integrantes, entre ellos los representantes de los ministerios de Agricultura, Interior, Justicia y Ambiente; un delegado del presidente; los representantes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; así como tres delegados de comunidades campesinas, indígenas y negras.

“Estamos muy contentos de contarle al país que fueron aprobadas dos nuevas Zonas de Reserva Campesina que dignifican la presencia del campesinado y, sobre todo, protegen lo establecido en la Ley Segunda. Celebramos poder trabajar de la mano del Comité de Impulso y de la institucionalidad para reivindicar al campesino y construir alternativas para la soberanía alimentaria y la producción de alimentos”, afirmó Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la ANT.

En el Tolima, la Zona de Reserva Campesina Rovira Tierra Fértil y Resistente, que abarca 21.833 hectáreas, espera beneficiar más de 1.566 familias, protegiendo su territorio y fomentando proyectos productivos sostenibles que cuiden el medio ambiente, con el propósito de garantizar que estas familias, que durante décadas han trabajado la tierra, vean reconocidos sus derechos.

Allí, las comunidades campesinas también aprobaron el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona, el cual permitirá implementar estrategias productivas, ambientales y de fortalecimiento comunitario en 26 veredas.

Augusto Moreno, líder campesino y presidente del comité impulsor de la ZRC, resaltó la importancia de la constitución de la Zona para las comunidades rurales del municipio.

“Hoy eso es una realidad, y es uno de los mayores logros de este Gobierno al enfocar sus esfuerzos en las Zonas de Reserva Campesina. Esta figura nos permite organizarnos y desarrollar diversos proyectos productivos, al mismo tiempo que protegemos las fuentes de agua y el medio ambiente”, afirmó Moreno.

Además, esta figura busca impulsar la producción de alimentos como café, plátano y yuca; fortalecer la economía local y promover la seguridad en la tenencia de la tierra, contribuyendo al desarrollo sostenible del territorio.

Es la segunda Zona de Reserva Campesina en el Tolima, sumada a la de Chaparral, que abarca más de 70.000 hectáreas.