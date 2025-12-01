Ventas superiores a $15 millones dejan mercados campesinos del PES Pedro Romero en Cartagena

Con productos cultivados en la ruralidad cartagenera, cientos de familias se beneficiaron este fin de semana al acceder a alimentos frescos, económicos y sin intermediarios en los tres mercados campesinos simultáneos “Cosechas de mi Tierra”, organizados por la Alcaldía de Cartagena a través del programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Plan de Emergencia Social (PES)–Pedro Romero.

La jornada cerró con ventas superiores a $15 millones, cifra que refleja el dinamismo de la economía campesina y el respaldo de la ciudadanía a la producción local.

En las plazas instaladas en Torices, Los Corales y Manzanillo del Mar, los visitantes llenaron sus canastas con naranjas, pomelos, limones, yuca, plátano, popocho, ñame, huevos, queso, miel y otros productos transformados proveniente de pequeños y medianos productores locales.

Jorge Redondo, director del PES–Pedro Romero, reiteró el compromiso del Distrito con la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la producción local: “Con esta estrategia seguimos respaldando al campo y, al mismo tiempo, garantizando que los cartageneros accedan a productos de calidad y sin intermediarios”.

La comunidad destacó el impacto del mercado en su economía. “Fue una gran oportunidad para residentes y comerciantes, quienes aprovecharon para comprar plátanos, ñame y otros alimentos a buen precio para sus hogares y negocios. Esperamos que el otro año se repita”, aseguró Juan Carlos Sibaja, presidente de la JAC de Manzanillo del Mar.

Con estas tres plazas activadas, el Distrito completa 22 mercados campesinos, 367 productores vinculados y miles de familias impactadas a lo largo del año, consolidando esta estrategia como una de las más efectivas para promover la soberanía alimentaria e impulsar la economía rural.