“Transición no se puede confundir con destrucción”: Carlos Meisel
El senador del Centro Democrático explicó en Cartagena cuáles considera los mayores retos que tiene el sistema eléctrico del país de cara a garantizar el suministro y a continuar con la transición energética.
En ‘Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico’, de Prisa Media, Carlos Meisel, senador del Centro Democrático dio su visión sobre las necesidades que tiene Colombia en materia de energía y explicó que para evitar faltas de suministro del servicio es indispensable ampliar la matriz de generación. Para ello, sugiere reducir la incertidumbre del mercado actual y dar confianza a los inversionistas internacionales para suplir la demanda futura.
En materia de transición energética, Meisel aseguró que es vital mantener los modelos tradicionales para integrarlos progresivamente con las fuentes renovables y evitar así que la población pague sobrecostos por la falta de oferta en la generación eléctrica nacional.
A continuación, la entrevista completa: