Se cumplen ocho días de protestas en sedes de la Nueva EPS del Área Metropolitana de Cúcuta

Cúcuta

Desde el pasado lunes 24 de noviembre, madres de menores en condición de discapacidad, se encuentran realizando plantones en cuatro sedes de la Nueva EPS en el Área Metropolitana de Cúcuta, exigiendo la atención oportuna y de calidad para sus hijos.

“Estos ocho días han sido terribles, estos últimos días está lloviendo, el clima ha sido horrible, las noches han sido frías, la incertidumbre también nos está matando, porque usted sabe que no hay nada que duela más que un silencio y que no nos digan absolutamente nada", dijo Diana Echeverry, una de las madres que participa en este plantón.

“Nosotros seguimos firmes, nosotros seguimos paradas en la raya haciendo el papel de todos los cucuteños, porque estamos haciendo el papel que debe estar haciendo una ciudad entera, porque no solamente a nuestros niños le están vulnerando los derechos sino a todo un departamento, a toda una población que está a la espera de medicamentos, que está a la espera de citas, que está a la espera de cirugías, que está a la espera de todo”, agregó la mujer.

Aseguró que durante estos días de protestas, donde han tenido que soportar fuertes lluvias, no se ha visto interés por parte de las directivas de la Nueva EPS, para cumplir con las peticiones que les están haciendo: prestación de servicio de calidad y oportuna para sus hijos.

“El servicio terapéutico es fundamental para nuestros niños, o sea, un día que ellos tengan sin terapia son tres o cuatro meses de retroceso”, resaltó Echeverry.