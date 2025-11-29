HUEM sigue a la espera del pago por prestación de servicios de salud a población migrante

Cúcuta

Hernando Mora, gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz - HUEM - de Cúcuta, está a la espera que el gobierno nacional realice un pago por atención a población migrante, tal y como se lo habrían prometido en una de sus visitas a Bogotá. Este posible pago, le daría un respiro a las finanzas de este centro hospitalario.

“En el sistema migrante la deuda supera los 100.000 millones de pesos. Nosotros atendemos a los migrantes, que nadie más atiende. Sin embargo, el gobierno nos ha prometido, yo estuve hace menos de un mes con el señor ministro, donde él me dice que hay recursos para migrantes, ojalá que lleguen. Los estamos esperando. Dios quiera que se cumpla”, dijo Mora.

Agregó que “igualmente me reuní con el editor del ADRES, que también confirmó que efectivamente hay recursos para migrantes a nivel nacional. Eso es una gran solución para el hospital”.

Recordemos que son más de 100 mil millones de pesos, la deuda que tiene el gobierno nacional con el HUEM, por esta atención a la población del vecino país.