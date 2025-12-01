¿Qué días hay madrugón en El Gran San? Fechas y horarios extendidos en Bogotá: Calendario diciembre

En Bogotá cada años cientos de comerciantes se reúnen en San Victorino, centro de la capital para hacer el tradicional Madrugón, un evento en el que se reúnen más de 11.000 microempresarios que confeccionan y venden todo tipo de prendas y calzado, siendo este el centro mayoristas más importante del país.

Esta temporada no solo representan una alternativa de bajo costo para conseguir prendas de buena calidad a bajo costo, si no también para comprar al por mayor y surtir negocios.

Este evento impulsar el comercio del país y se convierte en un generador de empleo más en esta temporada del año.

Lea también: ¿Dónde ver alumbrado navideño en Bogotá 2025? 5 lugares imperdibles de luces: algunos son GRATIS

Conozca aquí los horarios de apertura y madrugones que desarrollarán:

¿Qué días hay madrugón en El Gran San?

Desde el 1 de diciembre hasta el 31 del mismo mes, el centro comercial Gran San manejará un horario de atención especial, para el conocido Madrugón. Por esta razón le recomendamos a los compradores mayoristas y minoritarios estar pendientes del calendario oficial para evitar aglomeraciones.

De acuerdo con la página oficial del madrugón los horarios se extenderán hasta jornadas de 36 horas sin parar:

Madrugón martes 9 de diciembre desde las 7:00 a.m. e irá hasta el miércoles 10 con cierre a las 7:00 p.m.

e irá hasta el miércoles 10 con cierre a las 7:00 p.m. Madrugón martes 16 de diciembre desde las 4:00 a.m. hasta el miércoles 17 de diciembre a las 7:00 p.m. ( jornada de 40 horas continuas)

hasta el miércoles 17 de diciembre a las 7:00 p.m. ( Madrugón martes 23 de diciembre desde las 3:00 a.m. hasta el miércoles 24 con cierre a las 6:00 p.m. ( jornada de 39 horas continuas)

Desde la administración informan que el parqueadero del centro comercial estará abierto 1 hora antes de cada apertura.

Le puede interesar: “Bogotá tendrá más policías desde este mes de diciembre”: alcalde Galán

¿Cómo funciona el madrugón en Bogotá?

Esta jornada extendida tiene como objetivo facilitar la compra de productos navideños del fin de año y atender de manera eficiente la elevada cantidad de de clientes que llegan durante la temporada en a nivel nacional.

Es importante resaltar que estos horarios también aplican para otros puntos comerciales que se ubican entre la avenida Caracas y Décima, durante todo el mes de diciembre.

Le recomendamos: Horarios oficiales de Monserrate para diciembre 2025: ¿Qué días podrá subir?

Madrugón de El Gran San: Calendario diciembre 2025

El calendarios advierte los días festivos y fechas clave en los que las personas podrán acceder al centro comercial para realizar sus compras. Recomendamos seguir todos los protocolos de seguridad con el fin de garantizar el desarrollo seguro de este tipo de actividades: