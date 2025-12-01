Pueblito Boyacense abre su temporada navideña con programación cultural

Duitama

Con una amplia agenda cultural, horarios extendidos y un plan especial de movilidad, el Pueblito Boyacense dio inicio oficial a su temporada navideña, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la región durante esta época del año.

De acuerdo con Sergio Albarracín, administrador del lugar, ya fueron establecidas varias medidas para garantizar el orden, la seguridad y la comodidad de los visitantes. “Se mantendrá habilitado un solo carril de ingreso para evitar el colapso vehicular, y el valor de la entrada se conserva en 6.000 pesos por persona. Los niños menores de cinco años y las personas con discapacidad no pagan”, explicó.

El Pueblito Boyacense estará abierto de domingo a domingo, desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada, aunque la recomendación es que los visitantes programen su ingreso con antelación para disfrutar con mayor tranquilidad de la programación nocturna.

La temporada navideña de este año está inspirada en las raíces, los ancestros y la vida campesina. Tras la preinauguración realizada el pasado 28 de noviembre, este viernes 5 de diciembre se dará inicio oficial a los eventos especiales para el público. Durante toda la temporada se desarrollarán presentaciones musicales, actividades culturales y un gran festival de danza en alianza con la Secretaría de Turismo de la ciudad, programado para los días 19 y 30 de diciembre.

También se llevarán a cabo las tradicionales novenas, que este año recorrerán diferentes manzanas del sector para llevar el espíritu navideño a cada rincón del Pueblito Boyacense, fortaleciendo así la unión familiar y el sentido de comunidad.

En materia de movilidad, la administración informó que se reforzó el plan de manejo vial. Se recomienda a los conductores hacer uso de los parqueaderos oficiales, cuyas ubicaciones y rutas de acceso estarán disponibles en las redes sociales oficiales del evento. Asimismo, se contará con personal logístico para orientar a los visitantes y mejorar la seguridad.

Para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, se habilitaron zonas más cercanas de ingreso, reduciendo los trayectos a pie frente a años anteriores.

El concepto navideño de este año, denominado “Guardianes de la Tradición”, resalta personajes inspirados en la cultura campesina, la memoria de los mayores y las costumbres que identifican a la región. La música, el arte y la tradición se convierten en el eje central de una experiencia que estará disponible hasta el próximo 14 de enero.

Desde la organización reiteraron la invitación a propios y visitantes para que vivan una Navidad cargada de identidad, historia y unión familiar en el Pueblito Boyacense.