Petro sobre denuncia de violencia contra Ricardo Leyva: “Yo no me meto, de ahí solo se sale aruñado”

Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 24 de octubre del 2025.

Un fuerte relato sobre violencia física y verbal entregó Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva, en la revista Cambio.

La exesposa del empresario colombiano, contó que durante años fue víctima de violencia y maltrato físico y psicológico durante su matrimonio, y presentó pruebas sobre amenazas y lesiones que sufrió en dichos episodios.

Una de las amenazas que Karen asegura que recibió por parte de su exesposo, tiene que ver con una que le habría hecho en contra de su hermano, con la insinuación de que el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti lo perjudicarían.

¿Qué dijo el presidente Petro?

El presidente se pronunció en su red social X y señaló que él no se mete en ese tipo de peleas y problemas personales.

“Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”, dijo.

¿Qué opinan las representantes feministas sobre la posición del presidente?

No cayó muy bien la posición del presidente Petro frente a este caso de violencia, y varios políticos cuestionaron que dijera que no se mete en este tipo de problemas, pero si opina en frente de otros.

Las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao, congresistas de oposición y feministas, se pronunciaron frente a la publicación del mandatario y pidieron un enfoque más riguroso del Estado frente a estas denuncias.

Katherine Miranda afirmó que la acusación hecha por Santos debe ser tomada con seriedad: “Lo que denunció Karen Santos no es un rasguño ni un chiste para Twitter, es un intento de feminicidio.”

Por su parte, Catherine Juvinao resaltó que los casos de violencia contra las mujeres tienen un posición política: “La violencia contra las mujeres no es un asunto privado. Es reconocida globalmente como una violación a los derechos humanos”.

Ambas señalaron que la Ley 1257 establece que la violencia intrafamiliar es un delito que debe ser investigado incluso sin denuncia formal de la víctima.

Caracol Radio intentó conocer la posición de las mujeres que hacen parte del gobierno Petro sobre esta controversia, pero hasta el momento no han emitido sus declaraciones.