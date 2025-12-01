Personal médico en Norte de Santander estaría renunciando por el no pago de sus salarios

Norte de Santander

Hermes Madrid, veedor de salud en Norte de Santander, aseguró que las deudas que tienen las EPS, está provocando renuncias por parte del personal médico. Lo anterior, por las demoras en los pagos.

“En el departamento Norte de Santander, la Nueva EPS le viene incumpliendo a todo el mundo, a tal punto de que todas las IPS, prácticamente, están cerrando servicios a la Nueva EPS. El único perjudicado aquí es el pueblo. No sé dónde está el gobernador, el alcalde, los políticos de turno, para que no tomen manos en el asunto", indicó Madrid.

Más información Se cumplen ocho días de protestas en sedes de la Nueva EPS del Área Metropolitana de Cúcuta

Enfatizó que “esto es un problema tan grave que está convertido el departamento prácticamente en un gueto. Esa es la palabra especial con que se puede definir el departamento”.

Así mismo recordó que “el hospital universitario Erasmo Meoz está quebrado, así como la IPS Vihonco, que es la mayor IPS de la Nueva EPS, que atiende más de 380 mil personas. Esta IPS tiene 700 empleados que prácticamente están renunciando por el no pago. Aquí no se le está pagando a los médicos”.

Recordemos que muchas IPS han limitado sus servicios de salud, por estas deudas millonarias.