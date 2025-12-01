Orquesta Sinfónica de Bolívar UNIBAC terminó gira de presentaciones en España

Un cierre épico tuvo la gira “Volando Mares” de la Orquesta Sinfónica UNIBAC en España.

El auditorio del Conservatorio Profesional de Música “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao se vio colmado de espectadores, entre quienes se encontraba la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, y el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete.

“Me ha encantado, ha sido una fortuna coincidir en Bilbao, súper recomendada la Orquesta Sinfónica de Bolívar y su maravilloso sonido caribeño y clásico”, dijo emocionada la Canciller de Colombia.“Es admirable lo que hace la OSB, muchas gracias por representar tan bien a Colombia”, expresó el embajador Ávila Navarrete.

La magistral conducción del maestro Germán Céspedes propició la máxima expresión musical de los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Bolívar, en un repertorio que con sonidos clásicos le abrió la puerta a la champeta, el bolero y otros aires caribeños.

Con esta presentación se cerró la gira de la OSB en España, luego de sus aclamadas actuaciones en Medina del Campo y Madrid.

La gira contó con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, la Embajada de Colombia en el Reino de España, el Excmo.

Ayuntamiento de Medina del Campo, la Comunidad autónoma de Castilla y León, el Distrito Latina del Excmo.

Ayuntamiento de Madrid, el Conservatorio Profesional de Música “Teresa Berganza” de Madrid y el Conservatorio Profesional de Música “Juan Crisóstomo Arriaga” de Bilbao.