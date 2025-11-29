Lo que para usted es diversión, para la fauna es un sufrimiento: no queme pólvora en esta Navidad

Antioquia

Con la intención de generar conciencia entre aquellas personas a las que les gusta quemar pólvora y con especial uso en esta temporada decembrina, las autoridades ambientales refuerzan las estrategias que permitan persuadir a la población para que evite esta práctica que afecta en especial a la fauna silvestre, pero también a los animales domésticos.

Corantioquia recuerda que la población más afectada con las detonaciones producidas por los artefactos son las aves, a las que les produce estrés agudo, desorientación, huida descontrolada, traumas, abandono de nidos y, en muchos casos, muerte por colisiones o fallos fisiológicos en distintas y variadas especies animales.

“En jurisdicción de Corantioquia, guacamayas, loros, pericos, lechuzas, búhos, mirlas, torcazas y garzas sufren estrés agudo por el ruido de los explosivos, especialmente durante las noches, cuando muchas se encuentran en proceso reproductivo”.

La entidad ambiental advierte que el uso de la pólvora no solo afecta esta variedad de especies, también los mamíferos se ven seriamente impactados, como murciélagos, zarigüeyas, ardillas y pequeños carnívoros.

“La pólvora provoca huidas descontroladas hacia zonas de riesgo, generando atropellamientos, separación de crías, abandono de refugios y alteraciones en los ciclos de alimentación y reproducción”, agrega Corantioquia.

De igual manera, los reptiles y anfibios sufren impactos negativos por las vibraciones y la luz, que los obligan a salir de sus refugios, quedando expuestos a depredadores o a atropellamientos.

Pero existe otro riesgo en época de fin de año y son los globos de mecha, los cuales también generan un impacto en el hábitat de las especies silvestres con los incendios, sino también a la comunidad con las conflagraciones en viviendas y empresas, poniendo en riesgo vidas y patrimonios.

“La detonación de pólvora libera sustancias químicas contaminantes como metales pesados, azufre y partículas finas, que deterioran la calidad del aire. Además, estos residuos químicos también contaminan fuentes hídricas, quebradas y suelos, afectando ecosistemas vitales para la región y poniendo en riesgo la salud pública”, recalcó.