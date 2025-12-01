Más de mil personas no han recibido el subsidio de damnificados por lluvias en Santander. ¿Por qué?

Bucaramanga

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció una decisión: aplicar la figura de la excepción de inconstitucionalidad para restituir el derecho al subsidio de más de 84.000 damnificados del fenómeno de La Niña 2021-2023 en Colombia, 1.871 en Santander, quienes habían quedado por fuera del beneficio debido a inconsistencias en su registro.

Los afectados hacen parte del programa ‘jefes y jefas de hogar’, creado mediante el Decreto 2113 de 2022 para entregar un apoyo económico único de $500.000 a las familias impactadas por las emergencias invernales. Sin embargo, miles de registros presentaban errores o datos incompletos que impidieron la transferencia monetaria.

“Ese registro, infortunadamente, en algunos casos quedó mal por omisiones, por errores de digitación o por demás dificultades que presentó el ente territorial al registrar a estas personas. Lo que buscamos con esta excepción de inconstitucionalidad es que las personas que efectivamente fueron damnificadas y que por esos errores aritméticos o de forma no pudieron acceder a ese beneficio”, Jorge Maldonado, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD.

Lea también: Consejo extraordinario de seguridad en Bucaramanga: ministro de defensa llega hoy a la ciudad

El funcionario agregó que con esta reapertura de términos espera que se subsanen los errores, “corregir por parte del ente territorial o de la persona damnificada, si ella lo considera así, y en un término de 60 días poder reclamar los $500 mil a los que tenía derecho”.

1.871 personas en Santander no han recibido subsidios por errores en sus datos

Los departamentos más afectados por inconsistencias

La verificación estadística identificó que los mayores volúmenes de registros con errores se encuentran en:

La Guajira: 13.851

13.851 Chocó: 10.391

10.391 Bolívar: 7.277

7.277 Sucre: 6.788

6.788 Córdoba: 6.025

6.025 Magdalena: 5.619

5.619 Cauca: 4.828

4.828 Cesar: 3.760

3.760 Cundinamarca: 3.494

3.494 Valle del Cauca: 3.285

3.285 Atlántico: 2.474

2.474 Arauca: 2.453

2.453 Antioquia: 2.415

2.415 Tolima: 1.897

1.897 Santander: 1.871

1.871 Nariño: 1.557

1.557 Norte de Santander: 1.449

1.449 Putumayo: 1.264

La entidad aclaró que solo podrán actualizar su información las 84.194 personas que registraban inconsistencias al 2 de noviembre de 2024. No se permitirá el ingreso de nuevos beneficiarios, pues el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) cerró inscripciones el 1 de mayo de 2023.

Podría interesarle: Juzgado sanciona a gobernador de Santander y alcalde de Molagavita por no reemplazar una tarabita

Según la Comisión Ad-Hoc del RUNDA, la decisión busca garantizar el derecho al mínimo vital de la población afectada y asegurar la entrega efectiva del auxilio.

Los beneficiarios podrán corregir los datos a través del correo: protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co. La fecha límite para subsanar datos será el 25 de marzo de 2026.