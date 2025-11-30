Consejo extraordinario de seguridad en Bucaramanga: ministro de defensa llega hoy a la ciudad

Bucaramanga

El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció que sostuvo comunicación directa con el ministro de Defensa Nacional, general Pedro Sánchez, a quien solicitó la realización de un consejo extraordinario de seguridad en la ciudad. El ministro confirmó su asistencia, así como la presencia de la cúpula de las Fuerzas Militares y del director general de la Policía Nacional.

El encuentro se llevará a cabo hoy a las cuatro de la tarde y tendrá como objetivo adoptar medidas urgentes frente al aumento de delitos como el hurto, que en las últimas horas dejó un hecho especialmente doloroso para la institución policial.

“En horas de la tarde llevaremos a cabo este consejo extraordinario para adoptar medidas en materia de seguridad para toda la ciudad de Bucaramanga”, confirmó Sarmiento.

El caso más reciente involucra a una banda proveniente de Barranquilla que llegó a Bucaramanga con la intención de cometer una serie de robos en establecimientos comerciales durante la temporada navideña. Su objetivo inmediato era la joyería Caracas, ubicada en el centro comercial Cuarta Etapa. Sin embargo, la rápida reacción de los uniformados frustró el asalto.

Durante el enfrentamiento entre los ladrones y la Policía, el intendente jefe Fredy Leal, integrante del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue abatido, generando luto en la institución. Como resultado del operativo, cinco integrantes de la banda fueron capturados.

La Policía confirmó que, ante este intento de hurto y otros hechos recientes, se reforzó la seguridad en todos los centros comerciales de la ciudad mediante un componente especial de uniformados.

El intendente jefe Fredy Leal será velado esta tarde en la cámara ardiente de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Además, a las 6:00 p. m. se realizará una velatón frente al centro comercial, donde la comunidad rendirá homenaje a su memoria.