Huila refuerza la preparación y respuesta tras alerta por actividad del volcán Puracé

Este cambio implica incrementar las medidas de preparación, prevención y respuesta en los municipios del área de influencia. Las autoridades insisten en mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada. La comunidad debe guiarse únicamente por los comunicados oficiales.

Los cuerpos de bomberos del Huila se encuentran en alistamiento total, con cerca de 80 unidades disponibles en los municipios más cercanos al Puracé. San Agustín, Isnos, Pitalito, Saladoblanco, La Argentina y otros municipios del sur del departamento mantienen capacidad operativa para atender posibles evacuaciones o emergencias.

Para John Vergara, coordinador de bomberos, comento que “en paralelo, el departamento mantiene activo el plan de contingencia para la temporada de lluvias, que históricamente provoca deslizamientos, avenidas torrenciales, inundaciones y vendavales. Cada municipio desarrolla acciones preventivas según sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad”.

Preocupa la falta de contratación con algunos cuerpos de bomberos municipales, situación que limita la respuesta oportuna ante emergencias. Aunque la mayoría de las alcaldías ya firmaron sus convenios, municipios como Elías, Palestina y Santa María aún presentan dificultades administrativas.