Garzón podría convertirse en sede del Atlético Huila Directivas analizan propuesta de la Alcaldía

Neiva

En las últimas horas, el alcalde también oficializó una propuesta dirigida a las directivas del Atlético Huila para que el equipo juegue temporalmente en Garzón. La iniciativa surge tras confirmar que el nuevo estadio avanza con una ejecución del 20% y ya cuenta con cierre financiero. Los recursos del Gobierno Nacional, la Gobernación y el municipio están totalmente asegurados. La obra cumple con los lineamientos técnicos exigidos por el Ministerio del Deporte y la Dimayor.

El mandatario precisó que el estadio Surcolombiano estará listo para el primer semestre de 2026 y que ya se adquirió la iluminación requerida, la cual llegará al país a inicios del próximo año. Con esta propuesta, el alcalde busca que el Atlético Huila permanezca en el departamento mientras se culminan las obras del estadio de Neiva. Finalmente, reiteró que su principal preocupación sigue siendo la seguridad rural y pidió unidad institucional para garantizar un Huila próspero, seguro y con sentido de pertenencia.

¿Cómo se prepara para fin de año el municipio de Garzón?

El municipio de Garzón abrió su invitación oficial para que huilenses y colombianos visiten el pesebre turístico de La Jagua, considerado uno de los más emblemáticos del país. La temporada inicia el 16 de diciembre con la primera novena y se extenderá hasta el 12 de enero. El recorrido cuenta con más de tres kilómetros distribuidos en trece estaciones llenas de tradición y ambiente navideño. Durante esta época, se prevé la llegada de entre 300.000 y 400.000 visitantes.

El alcalde Francisco Calderón, comento que “destacó que este evento dinamiza de manera significativa la economía local, fortalece el turismo y exalta los valores familiares propios de diciembre. Además, resaltó la importancia de seguir preservando esta tradición que cada año atrae a miles de personas. La Jagua se ha convertido en un referente regional, impulsando actividades culturales y comerciales. Según el mandatario, este pesebre es motivo de orgullo para todo el departamento del Huila”.