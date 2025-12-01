Fuerza Aeroespacial acompañó competencias de IRONMAN 70.3 en Cartagena

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Comando Aéreo de Combate No. 3, participó de manera activa en el desarrollo del evento deportivo IRONMAN Cartagena 2025, con el fin de realizar un acompañamiento especial por medio de una demostración aérea y monitoreo constante de la carrera.

Durante el desarrollo de la competencia, aeronaves A29 Super Tucano realizaron una demostración aérea en el lugar del evento, mientras el avión SR-560 cumplió misión de vigilancia aérea en este sector de la ciudad.

El uso de tecnología avanzada permitió una supervisión completa del recorrido de los competidores, facilitando la intervención inmediata en caso de emergencias o situaciones imprevistas, y colaborando estrechamente con las autoridades locales y organizadores del evento.

La participación activa de la Fuerza Aeroespacial en este tipo de eventos refuerza su compromiso con el deporte nacional y la seguridad en estos eventos, con su presencia en el IRONMAN Cartagena, la institución reafirma su interés en la seguridad y el bienestar permanente de los colombianos.