Evacuación en Rionegro luego de emergencia por movimiento de masa Foto: Alcaldía de Rionegro

Rionegro, Antioquia

En el sector Quebrada Arriba, ubicado en el municipio de Rionegro, se registró una emergencia en la que debieron ser evacuadas de manera preventiva 4 familias, evitando así víctimas y lesionados.

La emergencia fue atendida por unidades del cuerpo de Bomberos de Rionegro, la Oficina de Gestión de Riesgo y la Subsecretaría de Servicios Públicos.

De forma inmediata se activó el protocolo de acompañamiento para las personas afectadas, apoyando su bienestar mientras se monitorea la zona de residencia.

La alcaldía de Rionegro con esta acción reitera su compromiso con la ciudadanía y las familias, garantizando la protección y la seguridad dentro del municipio.