“Es una intención de bloqueo a Venezuela”: Mintransporte frente a cancelaciones de vuelos

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, criticó la advertencia emitida por la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), asegurando que esta “sale de todas las reglas de juego de la aeronáutica en el mundo” y que desconoce lo establecido en el Convenio de Chicago, que rige el funcionamiento del sistema aéreo internacional y protege el principio de soberanía de los Estados.

“Esto claramente es un tema político, es un bloqueo a Venezuela y eso no tiene nada que ver con las reglas de la OASI, ni del convenio de Chicago", agregó la Ministra.

Aerolíneas que continúan operando hacia Venezuela

La ministra, recordó que aerolíneas colombianas como Wingo y Satena siguen operando hacia Venezuela, y que Satena incluso “está buscando reforzar su operación, porque uno no puede dejar que se quebrante la soberanía de los países”.

Venezuela tendría listo un plan de repatriación tras el cierre aéreo por parte de EE.UU.

Desde Venezuela, Delcy Rodríguez dio a conocer durante la noche de este sábado que, Nicolás Maduro ordenó un “plan especial” para el retorno de los venezolanos “varados” en otros países, así como facilitar los itinerarios de salida de aquellas personas que deban viajar fuera del territorio.

Según Delcy Rodríguez, Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho Internacional para el cese inmediato de lo que han llamado una acción ilegitima e ilícita”. Según Rodríguez, “El Gobierno de EE.UU. complace la solicitud de María Corina Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela”, refiriéndose a la Ganadora del Nobel de paz de este año.

¿Por qué se dio esta respuesta de Venezuela?

Porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las aerolíneas deberán tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

El llamado se lo hizo, según el, a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, para que tengan en cuenta esta advertencia.

Aerolíneas internacionales cancelan sus vuelos hacia Venezuela tras alerta de EE.UU

Seis aerolíneas cancelaron este sábado 22 de noviembre 2025 sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, informó a la AFP el gremio de líneas aéreas.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Advertencia de EE.UU.

Esta decisión es anunciada luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió un aviso pidiendo a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicación, la FAA advirtió “sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía”, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”, añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.