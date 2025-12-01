En Cartagena inició construcción del hangar para 62 coches eléctricos

El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue cumpliendo con hechos concretos para transformar la ciudad. En las últimas horas, en la zona de Chambacú, se dio inicio a la construcción del hangar que soportará la operación del nuevo sistema de coches eléctricos del Centro Histórico.

Esta obra, construida por la Secretaría de Infraestructura del Distrito, es parte esencial del proyecto que dará paso a 62 coches eléctricos para reemplazar por completo los antiguos carruajes de tracción animal, dignificando los recorridos turísticos al fomentar el respeto y el bienestar de los caballos.

La infraestructura se construye al lado del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, contiguo al lote de Ligas Menores y a un costado de la Carrera 14 de Torices, donde se habilitará un patio–taller de más de 2.850 metros cuadrados con áreas especializadas para mantenimiento, lavado, abastecimiento y maniobras de los vehículos.

Uno de los componentes más destacados es la estación de carga solar que tendrá una potencia instalada de 150 kWh, alimentada por 244 paneles fotovoltaicos ubicados en la cubierta del hangar. Este sistema permitirá la carga simultánea de hasta 60 baterías, listas para intercambio inmediato, asegurando una operación continua, limpia y alineada con las metas de sostenibilidad y modernización de la administración distrital.

Los trabajos tienen un plazo estimado de cuatro meses. Una vez culminados, Cartagena contará con una infraestructura moderna, eficiente y acorde con la imagen patrimonial de la ciudad.

Con este proyecto, la administración del alcalde Dumek Turbay Paz avanza hacia una ciudad más humana, innovadora y conectada con las tendencias globales del turismo responsable, al tiempo que se consolida la protección del bienestar animal como una prioridad pública.