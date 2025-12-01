Empresarios de Cartagena destacaron decreto que autoriza circulación nocturna de motos

Éver Sandoval, trabajador en un hotel en La Boquilla en plena zona turística de Cartagena, le toma más de una hora al día transportarse en su moto desde Los Calamares, barrio donde vive con su familia, yendo y viniendo desde su lugar de trabajo.

La dificultad en su rutina empieza al terminar turnos a altas horas de la noche, pues le toca infringir la ley al regresar o salir de casa entre las once de la noche y las cinco de la mañana, dependiendo el turno que le toque.

Por ello, tanto él y miles de trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y comercios en Cartagena celebran la reciente decisión de la Alcaldía de Cartagena de permitir la circulación de empleados, debidamente registrados por sus empresas ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), entre las 11 p. m. y las 5 a. m, en aras de que puedan movilizarse tranquilos, seguros, sin contratiempos ni sobrecostos a sus casas.

“Esto nos ayuda a reducir la preocupación por el regreso a casa, mejorando nuestra calidad de vida al no tener que lidiar con la dificultad de encontrar transporte en horas de la madrugada para personas que se deben desplazar a lugares muy lejanos”, indicó Sandoval.

Y destacó: “Esta opción de movilidad, además de facilitarnos el desplazamiento seguro a nuestros hogares, también es de vital apoyo para reducir los costos de transporte en comparación con otras opciones, como taxis o servicios de transporte, que se reducen en horarios nocturnos, por lo que se ponen más caros, beneficiando así a los empleados que debemos trabajar en horarios extendidos”.

Según Mónica Fadul, directora ejecutiva de Fenalco Bolívar, esta decisión del alcalde Dumek Turbay, a través del Decreto 2206 del 7 de noviembre de 2025, “es una buena noticia y una respuesta a una solicitud de vieja data del sector comercial en Cartagena y sus trabajadores. Esperamos que no solo aplique en la zona turística, sino en toda la ciudad”.

Y es que, con la prohibición de la circulación de motos después de las 11 p. m., centenares de trabajadores del sector turístico y comercial gastan entre el 30 % y el 40 % de sus salarios por concepto de transportes nocturnos en viajes y transbordos entre taxis, servicios de aplicaciones y carros colectivos hasta municipios aledaños como Turbaco o Arjona. Por ello, desde hace mucho solicitaban al alcalde de Cartagena flexibilizar la medida; y así beneficiar sus bolsillos, sus rutinas y llegar más seguros a sus hogares.

“Esta es una gran noticia para un sinnúmero de trabajadores de todo el sector hotelero de la ciudad más turística de Colombia, pues verán aliviados sus bolsillos al disminuir sobrecostos y dificultades en el retorno a sus casas. Aplaudimos y celebramos esta decisión; con la que vemos cómo desde la Alcaldía se benefician a los más de 7 mil trabajadores que tenemos en nuestros 45 hoteles asociados”, indicó Carmen Sofía Lemaitre, directora ejecutiva de Asotelca, quien solicitó al Distrito acompañar la medida con fuertes controles de seguridad junto a la Policía para evitar desviaciones o malos aprovechamientos del beneficio.

Opinión similar tiene Alberto Llamas, director financiero del Grupo Gela, quien considera que la excepción permite que los trabajadores del sector turístico regresen a casa con mayor seguridad y sin sobrecostos, “beneficiando de manera directa su calidad de vida y la continuidad operativa de la ciudad”.

En la misma línea, Katherine Ballestas, directora ejecutiva de Acodres, asociación que agremia a restaurantes y gastrobares, expuso: “Esta es una medida muy positiva, pues aporta al bienestar, la seguridad y la competitividad de Cartagena. Es un alivio real, una mejora directa en la calidad de vida de miles de trabajadores que terminan tarde sus turnos; y que necesitan regresar a sus casas de forma segura, especialmente mujeres, y sin sobrecostos. Es una decisión que valora y reconoce a personas que sostienen la operación turística y responde a una necesidad que venimos planteando desde hace tiempo”.

Y agregó: “Agradecemos al Distrito por escuchar los clamores y poner a los trabajadores en el centro de las decisiones. Y que esta flexibilización sea insumo para avanzar hacia una ampliación del horario de operación de Transcaribe, lo cual complementaría de manera integral la movilidad y seguridad de nuestros equipos nocturnos.

“No es solo para el regreso, sino para salir de sus casas”

Y las voces no solo provienen desde hoteles o restaurantes, sino que también de todo tipo de empresas y comercios. Clímaco Silva Taboada, de Match Club de Pádel que funciona en el hotel Hilton en El Laguito, asegura que lo decretado también beneficia a trabajadores que arrancan sus jornadas a primera hora de la mañana, por lo que deben salir en la madrugada de sus casas.

“Nosotros como empresarios del sector turístico vemos de muy buena manera el permitirle a todos nuestros empleados que se puedan transportar en motos desde muy temprano para llegar a nuestros negocios, ya que muchos inician actividades desde antes de las cinco de la mañana. La gran mayoría de trayectos son desde el sur de Cartagena hacia Bocagrande o El Laguito, y las rutas y frecuencias del transporte público no operan en la madrugada”, expresó.

Y destacó: “Y para que este proceso llegue a buen puerto, no solo depende de la Alcaldía, sino también de nosotros como privados en registrar y caracterizar, ante el DATT, a todos nuestros empleados debidamente formalizados en el ecosistema turístico de Cartagena. Sin dudas, es una gran medida para la economía y el desarrollo de la ciudad”.

Pico y placa en temporada alta, una respuesta a los trancones de Fin de Año

El Decreto 2206 del 7 de noviembre de 2025 de la Alcaldía de Cartagena que establece medidas especiales de movilidad para la temporada de Navidad y fin de año, como Pico y Placa por 24 horas, solo entrará en vigor a partir del lunes 15 de diciembre. Hasta el 14 de diciembre, las disposiciones serán aplicadas únicamente con carácter pedagógico, por lo que no habrá comparendos relacionados con el nuevo esquema de circulación.

Esta es una medida temporal, la cual busca hacer frente a una de las temporadas turísticas más fuertes del año, con la llegada estimada de 300.000 vehículos entre diciembre y enero. El objetivo central del decreto es mejorar la movilidad ante el incremento del tráfico, sin que esto implique imponer restricciones permanentes. Las medidas estarán vigentes hasta el 24 de enero de 2026, una vez concluya el flujo masivo de visitantes.

Al respecto, Joaquín Sabbagh, directivo del Hotel Sofitel Santa Clara, considera que la medida es positiva, “ya que normalmente se duplica la cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad desde la parte turística, por lo que es clave para la movilidad de los turistas que visitan Cartagena durante la temporada alta”. Así mismo, Alejandro Manfredonio, gerente general del Hotel InterContinental, opina de forma similar: “Durante estos meses, miles de visitantes llegan a Cartagena y la operación hotelera se intensifica. Esta medida llega en un momento estratégico para la ciudad: la temporada alta turística”.

Manfredonio, con respecto al paquete de medidas decretadas por el alcalde Dumek Turbay resaltó: “Medidas como la circulación de motocicletas de nuestros colaboradores después de la medianoche genera un impacto directo en su calidad de vida. Reconocemos, agradecemos y valoramos el liderazgo del señor alcalde en la implementación de acciones concretas que fortalecen al sector turístico y a quienes lo hacen posible desde su labor diaria”.

Y concluyó: “Decisiones como esta no solo apoyan la operación de los hoteles en los momentos de mayor demanda, sino que también resaltan un compromiso genuino con la seguridad, la dignidad laboral y el desarrollo sostenible del turismo en la ciudad. Desde nuestro hotel continuaremos acompañando el proceso de registro ante el DATT para garantizar el cumplimiento responsable de la norma, convencidos de que esta medida contribuye a una Cartagena más competitiva, segura y humana”.