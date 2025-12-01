El Pulso del Fútbol, 1 de diciembre de 2025
El Pulso del Fútbol debaten sobre quienes podrían ser los finalistas de la liga colombiana.
¿Esta definida la final de la Liga?
43:45
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Junior vs. Nacional en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre si Lucas ‘El Titi’ Rodríguez debe ser el delantero titular de Junior. César dijo: “Yo me pregunto ¿Será que el Junior queda tranquilo si se va Paiva y dejan al Titi de titular? Porque la opción sería dejar al Titi y buscarle un jugador que sea su suplente”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no creo en esa teoría de que hay jugadores que solo son buenos suplente ¿Hasta cuándo hay que esperar para que el Titi sea titular de Junior?”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube.