El Pulso del Fútbol, 1 de diciembre de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre si Lucas ‘El Titi’ Rodríguez debe ser el delantero titular de Junior. César dijo: “Yo me pregunto ¿Será que el Junior queda tranquilo si se va Paiva y dejan al Titi de titular? Porque la opción sería dejar al Titi y buscarle un jugador que sea su suplente”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no creo en esa teoría de que hay jugadores que solo son buenos suplente ¿Hasta cuándo hay que esperar para que el Titi sea titular de Junior?”.

