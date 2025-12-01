El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 1 de diciembre de 2025

El Pulso del Fútbol debaten sobre quienes podrían ser los finalistas de la liga colombiana.

Junior vs. Nacional en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa

Juan Cedeño

¿Esta definida la final de la Liga?

43:45

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre si Lucas ‘El Titi’ Rodríguez debe ser el delantero titular de Junior. César dijo: “Yo me pregunto ¿Será que el Junior queda tranquilo si se va Paiva y dejan al Titi de titular? Porque la opción sería dejar al Titi y buscarle un jugador que sea su suplente”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no creo en esa teoría de que hay jugadores que solo son buenos suplente ¿Hasta cuándo hay que esperar para que el Titi sea titular de Junior?”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

