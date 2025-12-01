Cartagena

Doble homicidio con arma de fuego en Mompox: murió ‘El Grillo’ y una ciudadana venezolana

Antes del ataque con arma de fuego la pareja estuvo departiendo en un establecimiento nocturno

John Jairo García Guerra, de 38 años, y Jaliska Guerra Lozano, de 20 y nacionalidad venezolana, son las dos personas que fallecieron tras recibir un atentado a bala en el distrito de Mompox- Bolívar.

Sobre el suceso, Caracol Radio pudo establecer que la pareja permaneció departiendo en un negocio y cuando se dirigía hacia la vivienda, recibieron los impactos por sujetos desconocidos que gritaron ‘grillo’, como apodaban al hoy occiso, y de inmediato abrieron fuego sin piedad.

La extranjera alcanzó a ingresar al hospital La Divina Misericordia, pero médicos que prestaban servicios declararon su deceso. Por este hecho no hay capturados ni una hipótesis determinada.

