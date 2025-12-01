Alerta en Neiva por posible suspensión de servicios de salud para más de 200.000 usuarios

Neiva

La Personería de Neiva, expresó su profunda preocupación ante la posible suspensión de servicios de salud para más de 200.000 habitantes del municipio. El personero explicó que desde hace meses se registra un cierre gradual de operaciones, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y angustia entre los usuarios. La situación, afirma, podría incluso poner en riesgo vidas humanas.

La Clínica Bello Horizonte ha anunciado que dejaría de atender a los afiliados de la Nueva EPS debido a la falta de pago de millonarias deudas acumuladas. De acuerdo con sus directivas, la entidad ha prestado los servicios sin recibir los recursos que les corresponden. La institución ha manifestado oficialmente que no continuará brindando atención a un operador que no cumple con sus obligaciones. A partir de diciembre, podría suspenderse la atención para miles de usuarios.

Jerson Bastidas, personero de Neiva afirmo que “la crisis también afecta a la ESE Carmen Opina, que ha alertado sobre la posible suspensión de servicios a más de 80.000 usuarios de la misma EPS. La falta de pago por parte del operador ha generado una situación insostenible para el centro asistencial público. De concretarse estas medidas, Neiva tendría dos instituciones clave —una privada y una pública— sin capacidad de prestar servicios por el mismo motivo”.

Finalmente, el personero se refirió al uso de pólvora en la temporada de fin de año, señalando que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. Aseguró que las familias también deben evitar que menores manipulen estos elementos y promover prácticas seguras. Recordó que el mal uso de la pólvora puede causar graves afectaciones a la integridad de niños y jóvenes.