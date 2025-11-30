Una menor de 13 años lucha por su vida tras ser víctima de una bala perdida en Supía en Caldas

Los tres heridos fueron trasladados a un centro asistencial en Manizales.

Manizales

La tranquilidad de los supieños se vio afectada la noche del sábado, cuando se reportó un intercambio de disparos en el sector del colegio intec, según algunas versiones se trataba de un ajustes de cuentas contra un hombre por temas de microtráfico, sin embargo, en el hecho dos mujeres también resultaron heridas, entre ellas una niña de 13 años.

Le puede interesar: Exconcejal de Chinchiná en Caldas es acusado de explotación sexual de menores

Estado de salud de las víctimas

Las tres víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial del municipio y posteriormente remitidas a un hospital en Manizales debido a la gravedad de las heridas, así lo informó el alcalde de Supía, Héctor Mauricio Torres.

“Rechazamos contundentemente todos estos hechos de violencia que se presentan en nuestro municipio. Lamentamos la situación por la que atraviesan estas familias. En la noche anterior, pues produjo como una especie de balacera y resultó entre tres personas lesionadas”, destacó el mandatario.

Las investigaciones

Aunque aún no se conocen a cabalidad la causa del intercambio de disparos, autoridades adelantan las investigaciones del caso y redoblan la seguridad en el municipio caldense.

“estamos esperando un informe ya más detallado de la policía. Puede ser que el tema de estupefacientes esté involucrado”, destacó el alcalde.

El alcalde del municipio envío un mensaje a los ciudadanos para que logren juntos vivir una navidad en paz y con tranquilidad.

“Estamos a a las puertas de arrancar la temporada más bonita del año, la temporada que debe ser basada en reconciliación, en paz, en compartir en familia, en compartir la natilla, en compartir cualquier detallito”.