Trump afirma que le podría decir a Putin que si no pone fin a la guerra dará misiles a Kiev

Trump reveló que habló con Putin tras su cumbre en EE.UU. con Zelenski y líderes europeos. Foto: Getty Images/ EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está evaluando autorizar el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania, en un intento por presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra iniciada en 2022.

Desde el avión presidencial, en ruta hacia Oriente Medio, Trump declaró a periodistas que aún no ha tomado una decisión definitiva, pero que ya ha discutido la posible entrega de misiles con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas realizadas durante el fin de semana.

“A Ucrania le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo”, dijo Trump, sugiriendo que utilizará la amenaza de armamento avanzado como mecanismo de disuasión frente a Moscú.

El presidente estadounidense reconoció que autorizar este envío representaría una escalada significativa del conflicto, aunque no descartó tomar esa medida si no observa avances hacia una salida diplomática.

Los misiles Tomahawk, con un alcance estimado de 1.500 kilómetros, podrían permitir a Ucrania atacar objetivos estratégicos en territorio ruso, incluida la capital, Moscú, lo que incrementaría las tensiones en un conflicto ya prolongado y sangriento.

El gobierno de Zelenski ha solicitado reiteradamente este tipo de armamento desde el inicio de la invasión rusa, pero Washington ha sido cauteloso debido al riesgo de una confrontación directa con el Kremlin.

No obstante, hasta el momento, el Kremlin no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Trump.