Marco Rubio califica de “productiva” la reunión con representantes ucranianos en Florida

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la reunión en Florida con representantes ucranianos fue “productiva”, pero reconoció que aún queda “mucho trabajo por hacer” en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

“Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances”, apuntó Rubio en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión, que se alargó durante cuatro horas.

El secretario de Estado aseguró que este es “un tema delicado y complicado” en el que hay “muchos factores en juego”, así como otra parte implicada “que tendrá que formar parte de la ecuación”, en referencia a Rusia.

En este sentido, recordó que el enviado especial del Gobierno, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana, y añadió que ha estado “en contacto en mayor o menor medida con la parte rusa, por lo que conocemos bastante bien sus puntos de vista”.

Además, se mostró optimista con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, “sobre todo teniendo en cuenta que hay una visión compartida de que no se trata solo de poner fin a la guerra”.

“Se trata de asegurar el futuro de Ucrania, un futuro que sea más próspero y que se construya sobre la base de lo que hemos logrado hoy”, anotó al respecto.

En la reunión, la delegación estadounidense estuvo encabezada por Rubio, Witkoff y Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump.

Por su parte, Ucrania estuvo representada por el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umérov, acompañado del primer viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya, y otros diplomáticos y políticos ucranianos.

Umérov dijo que en el encuentro se discutieron “todos los asuntos que son importantes para Ucrania y los ucranianos”, y aseguró que Estados Unidos fue “muy comprensivo”.

Antes de que comenzara la reunión, Umérov escribió en X que las prioridades de su delegación eran “salvaguardar los intereses ucranianos, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los avances logrados en Ginebra”.

Contexto

La visita de la delegación que lidera Umérov se da en un contexto en el que Kiev espera poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente Trump.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Este acuerdo, que EE.UU. le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos.