Rusia cesará combates si Ucrania se retira de los territorios reclamados por Moscú: Vladimir Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró dispuesto a incluir en un futuro acuerdo de paz el compromiso de Rusia de no atacar a Europa.

“Una cosa es decir que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Para nosotros es algo que suena gracioso, nunca tuvimos esa intención. Pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vamos a fijarlo (en papel). No hay ningún problema”, dijo Putin.

Pero al mismo tiempo, descartó un cese de las hostilidades en Ucrania hasta que las tropas ucranianas no se retiren de las cuatro regiones anexionadas por Rusia en 2022.

“(Si) las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. (Si) no se van, lograremos esto por la vía militar”, afirmó el presidente.

En ese sentido, también informó que espera al emisario especial de EE.UU., Steve Witkoff, a principios de la próxima semana en Moscú para abordar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania.

“La próxima semana esperamos que una delegación estadounidense venga a Moscú”, dijo Putin