Personería de Neiva rechaza agresiones contra misión médica de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Neiva

La entidad recordó que el personal de salud cumple una labor esencial en la atención de emergencias y en la protección de la vida de la comunidad. Señaló que ningún tipo de inconformidad puede derivar en agresiones físicas o verbales. Resaltó que estos hechos ponen en riesgo la integridad de quienes trabajan para salvaguardar a los ciudadanos.

El organismo de control insistió en la necesidad de fortalecer la empatía y el respeto hacia quienes atienden día a día a los pacientes. Indicó que los neivanos deben reconocer la importancia del servicio que prestan médicos, enfermeros y demás trabajadores asistenciales. Subrayó que su labor implica, en muchas ocasiones, exponerse a situaciones de alto estrés y riesgo. Por ello, exigió un trato digno y responsable hacia este personal.

Jerson Bastidas, personero, comento que “la Personería afirmó que no puede aceptarse en ninguna circunstancia que los profesionales de la salud sean víctimas de reproches violentos por parte de familiares o allegados de los pacientes. Explicó que estos comportamientos afectan la prestación del servicio y vulneran derechos fundamentales. Además, enfatizó que el deber ciudadano es contribuir a un ambiente de respeto en los centros asistenciales”.

Finalmente, la entidad informó que acompañará el proceso para que se presenten las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Considera fundamental que las instancias judiciales analicen el caso y determinen responsabilidades. Aseguró que hechos como este no deben repetirse y requieren una respuesta ejemplar.