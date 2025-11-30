Netanyahu pide indulto al presidente de Israel, Isaac Herzog, para frenar su juicio por corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu le pidió al presidente de Israel, el indulto en su juicio por corrupción.

La solicitud la hizo a través de su abogado, quien le notificó al presidente de Israel, Isaac Herzog, la petición del primer ministro, Benjamín Netanyahu para el indulto en el juicio que enfrenta por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.

En la carta, el equipo de abogados de Netanyahu, exponen el papel de Benjamín en la misiva de Donald Trump y bajo este argumento, piden el indulto y la conclusión de los procedimientos penales contra el primer ministro.

“Es evidente que el primer ministro debe, a partir de ahora, dedicar toda su fuerza, energía, tiempo e inteligencia a liderar el Estado de Israel”, señalan.

Trump también pidió el indulto para Netanyahu

En días pasados, el mandatario norteamericano, Donald Trump, apeló al presidente israelí a través de una carta, a indultar a Netanyahu, por su papel en la gestión del país, así como pidió en el Parlamento de Israel por su amnistía.

La Oficina del Presidente israelí respondió asegurando que el mandatario considerará la petición con sinceridad y responsabilidad, y emitirá su correspondiente decisión.