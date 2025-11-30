Nacional, campeón de Uruguay con tres colombianos abordo

Con un gol en la prórroga del nigeriano Christian Ebere, Nacional derrotó a su archirrival Peñarol por 1 a 0 este domingo y se proclamó campeón del Campeonato Uruguayo 2025. En el conjunto charrúa se colgaron la medalla los colombianos Julián Millán, Juan Pablo Patiño y Hayen Palacios, aunque este último no jugó el partido.

Disputado bajo la lluvia, el partido de vuelta de la final tuvo 90 minutos insípidos, sin goles y con pocas ocasiones creadas.

Los mejores momentos se produjeron en la prórroga, con un gol anulado al Nacional por fuera de juego tras un cabezazo del veterano defensa Sebastián Coates, y un disparo del delantero del Peñarol, Leandro Umpiérrez, que dio en el poste de la portería del panameño Luis Mejía.

Una semana antes, en el estadio Campeón del Siglo, el partido de ida de la final terminó en empate 2-2. El Peñarol, dirigido por Diego Aguirre, buscó el empate tras ir perdiendo 2-0, pero saltó al campo este domingo con una sensación de decepción, al tener que decidir el campeonato en territorio enemigo.

Peñarol se proclamó campeón del Torneo Clausura tras derrotar al Liverpool, campeón del Apertura, en la semifinal que decidió quién se enfrentaría en la final al Nacional, el equipo con más puntos de la temporada.

Los dos partidos de la final, que coronó al equipo dirigido por el entrenador Jadson Vieira, reemplazante hace menos de un mes de Pablo Peirano, se disputaron sin la presencia de la afición visitante.

El Nacional y el Peñarol disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026, con la ventaja adicional de que la final, en un solo partido, se disputará en Montevideo, según anunció el sábado el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Liverpool y Juventud disputarán las fases preliminares del mayor torneo sudamericano de clubes, cuya edición de 2025 fue ganada por el Flamengo el sábado.

Boston River, Racing, Defensor Sporting y Montevideo City Torque disputarán la Copa Sudamericana de 2026.