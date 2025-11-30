Más de 2.500 participantes de 72 países, presentes en IRONMAN 70.3 Cartagena

cartagena vive desde muy temprano, una vez más, el Ironman 70.3, una de las competencias de triatlón más prestigiosas del mundo.

La realización de este evento confirma a la ciudad, desde la visión de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, como un destino capaz de albergar eventos de logística compleja y alta exigencia, poniéndola al nivel de otras sedes icónicas del circuito Ironman como Niza (Francia), Cozumel (México) y Kailua-Kona (Hawái), atrayendo las miradas de la comunidad deportiva internacional hacia el Caribe colombiano.

Impacto global y perfil del turista deportivo

En esta versión 2025, la ciudad alberga aproximadamente a 2.500 atletas provenientes de 72 países, liderados por delegaciones de México, Estados Unidos, Brasil, Panamá y Costa Rica. A nivel nacional, Cartagena recibió un destacado flujo de visitantes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, quienes se desplazaron no solo para competir, sino para disfrutar del destino en compañía de familiares y equipos técnicos.

Dinamización de la economía local

El turismo deportivo se caracteriza por un alto nivel de gasto y una estancia promedio superior a la del turista convencional. Se proyecta que los atletas y sus acompañantes permanezcan en la ciudad un promedio de 4 a 5 días.

Este flujo de visitantes ha activado una demanda específica de servicios especializados que incluyen alojamiento, gastronomía enfocada en nutrición deportiva, mecánica de bicicletas, servicios de recuperación física y transporte, inyectando recursos vitales a la cadena de valor turística de la ciudad. Se estima que el evento dejará un impacto económico cercano a los 12 millones de dólares. La competencia cuenta con el respaldo institucional de la Alcaldía Mayor, desde IDER y Corpoturismo, con el apoyo de múltiples entidades del Distrito.

El emblemático Muelle de La Bodeguita, como único punto neurálgico del inicio de la competencia, dio la bienvenida los atletas con el tradicional cañonazo que marca la partida. Desde allí los competidores se lanzaron a las aguas protegidas de la Bahía de las Ánimas para completar los 1.9 km de natación.

Luego continuarán con las modalidades de ciclismo y atletismo hasta que el último competidor cruce la meta.

Se prevé que la operación del Muelle de La Bodeguita se normalice y se habiliten los zarpes a partir de las 9:00 a.m., momento en el cual el último competidor habrá salido del agua. Se agradece la comprensión de operadores y visitantes, invitándolos a programar sus traslados teniendo en cuenta este horario especial.

Esté atento a las redes sociales oficiales de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), y tenga en cuenta las restricciones en materia de movilidad durante la competición.