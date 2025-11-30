Fórmula 1: ¿A qué hora empieza en Colombia el GP de Qatar y cómo está la parrilla de salida?
Oscar Piastri, de McLaren, se quedó con la pole position y comandará el listado de pilotos este domingo.
¡Jornada redonda para Oscar Piastri! El piloto de McLaren consiguió la ‘pole position’ y coronó la carrera del esprint, lo cual le permitirá salir en la primera colocación en el Gran Premio de Qatar.
Con un tiempo de 1:19.387, Piastri superó a su compañero de equipo y gran rival en la lucha por el título, el británico Lando Norris, que se quedó a 108 milésimas, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el otro candidato, finalizó tercero a 264.
Le puede interesar: La Copa Libertadores es para el Flamengo de Jorge Carrascal
En la primera manga, Russell marcó la pauta justo en los últimos segundos con un elocuente 1:20.074 con el que superó tanto a Lando Norris -a solo 83 milésimas- como a Oscar Piastri (+160), mientras que Verstappen volvía quedarse en ese segundo escalón, con el cuarto mejor crono (+398) y el madrileño Carlos Sainz colándose quinto (+446).
Entre los primeros eliminados, volvió a caer el británico Lewis Hamilton (18º), evidenciando el mal momento de los Ferrari en este cierre de temporada, mientras que el Alpine de Pierre Gasly sorprendió codeándose con los mejores y salvando el corte en los últimos virajes.
Lea también acá: Colombia aumenta su ventaja en los Juegos Bolivarianos: Así va la tabla de medallería
Ya en la Q2, Piastri fue el primero en bajar el crono de la barrera de 1:20 (1:19.650), algo que parecía atragantarse al resto de pilotos. Verstappen fue el siguiente, pero se quedaba aún lejos del australiano (1:19.985) e incluso Norris, el otro candidato al título, se quedaba a 211 milésimas de su compañero de equipo.
En la última ronda, el mismo Norris marcó la pauta con un sideral 1:19.495, quedándose inicialmente Piastri a 35 milésimas, evidenciando que Max estaba muy lejos de los tiempos de los McLaren (+454). En ese momento se interrumpió la Q3 con una bandera roja, debido a una cinta pegada en la rueda trasera derecha de Carlos Sainz que se soltó en medio de la pista.
Entérese de: Sebastián Montoya tuvo gran carrera sprint en el GP de Catar de la Fórmula 2
Al final, Piastri volvió a dar un golpe sobre la mesa, dispuesto a arañar algún punto más sobre su compañero Norris de cara a la carrera de mañana, mientras Verstappen evidenciaba que, pese a la mejora, estaba un escalón por debajo de los McLaren.
¿A qué hora empieza el GP de Qatar?
La carrera principal del Gran Premio de Qatar se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana (hora colombiana). En este recorrido se espera que los pilotos completen las 57 vueltas.