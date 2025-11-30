Fórmula 1: ¿A qué hora empieza en Colombia el GP de Qatar y cómo está la parrilla de salida? / Getty Images / Mario Renzi - Formula 1

¡Jornada redonda para Oscar Piastri! El piloto de McLaren consiguió la ‘pole position’ y coronó la carrera del esprint, lo cual le permitirá salir en la primera colocación en el Gran Premio de Qatar.

Con un tiempo de 1:19.387, Piastri superó a su compañero de equipo y gran rival en la lucha por el título, el británico Lando Norris, que se quedó a 108 milésimas, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el otro candidato, finalizó tercero a 264.

OSCAR PIASTRI TAKES POLE IN QATAR!!! 🤩



What a final lap from the Aussie 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KatpdbT0td — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

En la primera manga, Russell marcó la pauta justo en los últimos segundos con un elocuente 1:20.074 con el que superó tanto a Lando Norris -a solo 83 milésimas- como a Oscar Piastri (+160), mientras que Verstappen volvía quedarse en ese segundo escalón, con el cuarto mejor crono (+398) y el madrileño Carlos Sainz colándose quinto (+446).

Entre los primeros eliminados, volvió a caer el británico Lewis Hamilton (18º), evidenciando el mal momento de los Ferrari en este cierre de temporada, mientras que el Alpine de Pierre Gasly sorprendió codeándose con los mejores y salvando el corte en los últimos virajes.

Ya en la Q2, Piastri fue el primero en bajar el crono de la barrera de 1:20 (1:19.650), algo que parecía atragantarse al resto de pilotos. Verstappen fue el siguiente, pero se quedaba aún lejos del australiano (1:19.985) e incluso Norris, el otro candidato al título, se quedaba a 211 milésimas de su compañero de equipo.

En la última ronda, el mismo Norris marcó la pauta con un sideral 1:19.495, quedándose inicialmente Piastri a 35 milésimas, evidenciando que Max estaba muy lejos de los tiempos de los McLaren (+454). En ese momento se interrumpió la Q3 con una bandera roja, debido a una cinta pegada en la rueda trasera derecha de Carlos Sainz que se soltó en medio de la pista.

Al final, Piastri volvió a dar un golpe sobre la mesa, dispuesto a arañar algún punto más sobre su compañero Norris de cara a la carrera de mañana, mientras Verstappen evidenciaba que, pese a la mejora, estaba un escalón por debajo de los McLaren.

¿A qué hora empieza el GP de Qatar?

La carrera principal del Gran Premio de Qatar se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana (hora colombiana). En este recorrido se espera que los pilotos completen las 57 vueltas.

¿Cómo está la parrilla de salida en el GP de Qatar?