🔴 Final de la Libertadores: Palmeiras - Flamengo EN VIVO siga ACÁ el partido con Jorge Carrascal

¡Carrascal brillará en la gran final continental! Palmeiras se medirá con Flamengo en el estadio Monumental de Lima, Perú, a partir de las 4:00 de la tarde (hora Colombia), juego que corresponde a la Final de la Copa Libertadores 2025. Luego de cuatro años, ambos equipos se vuelven a enfrentar en la definición del campeonato sudamericano.

Jorge Carrascal, jugador de Flamengo, será el único colombiano que disputará la Final de la Copa Libertadores. Además, el mediocampista sueña con coronarse bicampeón con el club brasileño, recordando que también aspira a conquistar el título del Brasileirao.

