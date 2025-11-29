Colombia aumenta su ventaja en los Juegos Bolivarianos: Así va la tabla de medallería

El viernes 28 de noviembre se llevó a cabo el octavo día de competencias en los Juegos Bolivarianos. Colombia se coronó campeón en el canotaje y se mantiene como líder de las competencias, estirando más la ventaja sobre Venezuela.

Dos medallas en canotaje, dos en esquí, una en taekwondo, una en clavados y una en billar, el balance de los oros en la jornada. Además, fueron 8 de plata y 8 de bronce en este día, para elevar la ventaja a 17 oros respecto a la delegación venezolana.

Las dos medallas de oro en el inicio de la jornada, en canotaje, le dieron a Colombia el título general del campeonato, tras sumar un total de 6 oros, 3 platas y 3 bronces, para superar a Venezuela, que terminó segunda, con 5 oros, 2 platas y 4 bronces.

Por su parte, en el inicio de las competencias de esquí, los colombianos también lograron dos medallas de oro. En slalom varones, Santiago Correa y Pablo Alvira hicieron el 1-2, y en figuras mujeres, Daniela Versweyvel se quedó con el oro, y Martina Piedrahita, con el bronce. Y en figuras varones, Pablo Alvira y Noe Osorio fueron segundo y tercero, respectivamente.

Los otros oros de la jornada los lograron Miguel Tovar, en el trampolín de 3 metros, en natación clavados; Andrea Ramírez, en la categoría de los 49 kg de taekwondo, y Johana Sandoval, en la modalidad de tres bandas del billar.

Este viernes 28 de noviembre también se cerró en campeonato de tiro deportivo, en el que el equipo masculino de rifle tendido 50 metros se quedó con la medalla de plata. El campeón de esta disciplina fue Perú, con 13 oros, 12 platas y 5 bronces. Colombia se ubicó sexta, con un oro, 4 platas y un bronce.

Con este balance, nuestro país se mantiene en el primer lugar, con una ventaja de 17 medallas de oro con respecto a Venezuela, una más que en la jornada anterior.

Así va la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos