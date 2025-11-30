Concejo aprobó Proyecto de Depuración Normativa: se revisarán 418 normas expedidas entre 2008 y 2023

Cartagena dio un paso histórico en la modernización de su ordenamiento jurídico. El Concejo Distrital aprobó el Proyecto de Acuerdo de Depuración Normativa presentado por la Oficina Asesora Jurídica, en cabeza de Milton José Pereira, jefe jurídico del Distrito, en el marco del convenio suscrito con la Universidad de Cartagena. Con esta decisión, el Distrito iniciará la eliminación ordenada de normas obsoletas producidas en más de tres décadas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proyecto aprobado permitiría depurar, en una primera fase, los Acuerdos distritales expedidos entre 2008 y 2023, con el fin de actualizar el marco regulatorio local, mejorar la seguridad jurídica y evitar la coexistencia de disposiciones contradictorias o sin vigencia real.

“Este proyecto no sólo ordena la casa en términos normativos, sino que marca un antes y un después en la manera en que Cartagena gestiona su institucionalidad jurídica. Con la depuración normativa, el Distrito se encamina hacia un modelo de administración más moderno, transparente y al servicio de la ciudadanía”, afirmó Pereira tras la aprobación del acuerdo.

Revisión técnica de 15 años de normas

La Etapa I del proceso, que ya tiene luz verde con la aprobación del Concejo, comprende el análisis y depuración de los Acuerdos expedidos entre 2008 y 2023, conforme a los criterios definidos en la Ley 2085 de 2021, que estableció la depuración normativa como herramienta para decidir la pérdida de vigencia, derogatoria o inaplicabilidad de disposiciones jurídicas.

Los criterios incluyen: Obsolescencia, Contravención al régimen constitucional actual, Derogatoria orgánica, Cumplimiento del objeto de la norma, Vigencia temporal, No adopción como legislación permanente.

Antes de la aprobación, la Oficina Asesora Jurídica adelantó un análisis técnico de 418 Acuerdos expedidos entre 2008 y 2023 (incluyendo uno de 2007). De ellos, el 75 %, 314 Acuerdos, presentan causales de depuración, siendo el año 2010 el de mayor número de normas obsoletas, con 34 Acuerdos.

“La primera etapa nos permitió tener una radiografía precisa del estado normativo del Distrito. Encontramos un marco jurídico sobredimensionado, con normas que ya no tenían aplicación y otras que se contradecían entre sí. Con este proceso, Cartagena empieza a ordenar su sistema jurídico local”, explicó el Jefe Jurídico del Distrito.

El proyecto aprobado contempla tres etapas

Con la aprobación del Proyecto de Acuerdo, el Distrito implementará un proceso gradual que abarcaría la depuración de todos los Acuerdos distritales expedidos desde 1991 hasta 2023, distribuidos así:

-Etapa I: Acuerdos expedidos entre 2008 y 2023.

-Etapa II: Acuerdos expedidos entre 2000 y 2007.

-Etapa III: Acuerdos expedidos entre 1991 y 1999.

La aprobación del Concejo autoriza al Distrito para avanzar con las etapas II y III una vez se concluya la etapa inicial, garantizando así la revisión completa de más de tres décadas de producción normativa.

El proyecto aprobado está alineado con la Política Pública de Mejora Normativa impulsada por la OCDE y adoptada por Colombia mediante el Documento CONPES 3816 de 2014, cuyo objetivo es promover marcos regulatorios más eficientes, transparentes y coherentes. Además, responde a los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027, en su línea estratégica Innovación pública y participación ciudadana, que prioriza la mejora normativa como herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y la eficiencia institucional.

Con esta aprobación, Cartagena se convierte en una de las primeras ciudades del país en implementar un proceso de depuración normativa con alcance integral, que abarca más de 30 años de Acuerdos. La medida permitirá mejorar la toma de decisiones públicas, fortalecer la seguridad jurídica y facilitar el acceso de la ciudadanía a normas claras, vigentes y coherentes.