Autoridades amplían horario de rumba en Ibagué hasta las 4:00 a.m.

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, reveló que se autorizó a los bares y discotecas la extensión del horario de rumba hasta las 4:00 a.m.

Según Espín, el objetivo de la medida es fortalecer la actividad económica y brindar mayores oportunidades al sector comercial, durante las festividades folclóricas.

La ampliación de horario está amparada en el Decreto 1000-0330, mediante el cual se extiende de manera transitoria el horario de funcionamiento de bares y discotecas en sectores específicos de la ciudad.

La medida permitirá que estos establecimientos operen hasta las 4:00 de la mañana, los días domingo 14 y lunes 15 de junio, en el marco de la programación del 52° Festival Folclórico Colombiano.

La ampliación del horario aplica únicamente para bares y discotecas ubicados en el corredor de Mirolindo, entre las calles 60 y 86, así como para aquellos que funcionan al interior de centros comerciales. La disposición no cobija establecimientos de la zona rural, sectores residenciales del perímetro urbano, ni otros negocios cuya actividad principal sea diferente.

“Queremos que tanto los ibaguereños como los visitantes disfruten de nuestras festividades en espacios organizados y seguros. Esta medida busca respaldar a los comerciantes y dinamizar la economía local, aprovechando la importante afluencia de personas que llegan a la ciudad durante el Festival Folclórico Colombiano”, afirmó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

El funcionario también destacó que la ampliación del horario estará acompañada de acciones de control por parte de las autoridades competentes para evitar situaciones que lamentar.