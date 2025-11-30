Bomberos de Neiva mantienen monitoreo constante del río La Ceiba, ante creciente súbita

Neiva

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva adelanta un estricto monitoreo sobre el río La Ceiba, luego de registrarse una creciente acompañada de barro y palizadas en distintos tramos. Las inspecciones se realizan de manera permanente para evaluar cualquier variación que pueda representar riesgo para las comunidades cercanas. Aunque la situación ha generado preocupación, las autoridades informan que los sistemas de alerta temprana muestran una tendencia a la disminución del caudal. Esto sugiere que el volumen de agua proveniente de la parte alta de la cuenca ya habría descendido.

Los organismos de socorro se encuentran desplegados en varios puntos estratégicos para garantizar un control continuo del comportamiento del afluente. Entre los sectores supervisados están la Puente de la Séptima, la Sexta W, Los Andecitos, Bajo Tenerife entre otros. Estos lugares han sido identificados como zonas vulnerables ante eventuales incrementos del nivel del agua. El personal especializado continúa verificando en terreno la evolución de la emergencia para emitir los avisos necesarios de manera oportuna.

Según Andrés Bernal, del cuerpo de bomberos oficiales, afirmo que “Por ahora no se ha ordenado evacuación en ninguno de los sectores monitoreados, pero sí se realizan perifoneos preventivos para mantener informada a la ciudadanía. Los bomberos recorren las calles cercanas al río recomendando a los habitantes mantenerse atentos a los comunicados oficiales. De ser necesario, se activarán nuevas alertas para orientar posibles evacuaciones preventivas”.

Las autoridades han instalado puntos de referencia que permiten verificar con precisión el descenso paulatino del nivel del agua. Tanto el equipo de campo como la sala de radios y comunicaciones mantienen activa la vigilancia mediante el sistema de alertas tempranas. Aunque la tendencia actual es positiva, el monitoreo se prolongará durante las próximas horas para garantizar la seguridad de los residentes.