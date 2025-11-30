Bogotá vive hoy la ‘Maratón Vchallenges 42K’: cierres viales, desvíos y recomendaciones

Colombia

Bogotá desarrolla este domingo la ‘Maratón Vchallenges 42K’, un evento deportivo que mantiene cerradas importantes vías de la ciudad, entre ellas la calle 26, la carrera 50, la carrera 60 y la calle 53.

Los cierres operarán hasta el mediodía y se irán levantando de forma progresiva, de acuerdo con el avance de los corredores.

La Secretaría Distrital de Movilidad explicó que el organizador del evento es el responsable de implementar, operar y mantener los cierres controlados a lo largo del trazado de la maratón, con el objetivo es garantizar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores mientras avanza la competencia.

Las autoridades recordaron que la reapertura de las vías no será simultánea. A medida que los participantes completen los tramos, los cierres irán levantándose gradualmente para restablecer el tránsito normal.

Recomendaciones

Llegar al evento preferiblemente en transporte público, planear los viajes con anticipación, buscar rutas alternas, y atender las indicaciones oficiales para evitar congestiones durante la mañana.

Desvíos autorizados

Sentido oriente–occidente (Av. La Esperanza → Av. Carrera 60 norte)

Los usuarios deberán continuar por la Av. La Esperanza hacia el occidente, luego tomar la Av. Carrera 68 al norte y finalmente empalmar con la Av. Calle 26 al oriente.

Sentido oriente–occidente (Av. Calle 26 → Av. Carrera 60 norte)

Quienes circulen por la Calle 26 deberán seguir hacia el occidente y tomar la Av. Carrera 68 al norte.

Sentido sur–norte (Av. Carrera 68 → Av. Calle 53 oriente)

Los conductores deberán continuar por la Av. Carrera 68 al norte y luego tomar la Av. Calle 63 hacia el oriente.

Sentido norte–sur (Av. Carrera 60)

Los vehículos deberán desviarse por la Av. Calle 63 hacia el occidente y tomar la Av. Carrera 68 al sur o la Av. Rojas al sur.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos y tener paciencia durante la mañana, mientras avanza esta jornada deportiva que convoca a miles de corredores por primera vez en 42 kilómetros.