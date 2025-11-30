Aeropuerto de Tolú reabre sus puertas: Impulso para el Golfo de Morrosquillo en temporada alta

El destino Golfo de Morrosquillo se potencializa con la reapertura del aeropuerto de Tolú.

Sincelejo

El destino del Golfo de Morrosquillo recibe un impulso sin precedentes con la reapertura oficial de su aeropuerto, ubicado en el municipio de Tolú, Sucre.

El miércoles 26 de noviembre se reactivó la pista, dando paso a los vuelos comerciales a partir del jueves 27, una noticia que genera grandes expectativas en el sector turístico para una de las temporadas más importantes del año.

Este paso fundamental busca potencializar a Sucre como uno de los destinos más atractivos del Caribe colombiano, fortaleciendo la conectividad aérea y dinamizando la actividad económica regional.

Henry Valencia, presidente de Asetur, destacó el impacto proyectado para la temporada alta. “Estamos esperando que entre el 25 de diciembre y el 15 de enero estemos llegando a la capacidad máxima permitida en el Golfo de Morrosquillo, que es aproximadamente de 50 mil personas, aún teniendo 90 mil camas disponibles”, afirmó el dirigente gremial.

Respecto a la operación aérea, Valencia puntualizó que anticipan “alrededor de 5 vuelos diarios de cada aerolínea; es decir, 10 vuelos, y a cada uno le caben 100 personas, entonces estaríamos hablando de 500 personas diarias”. Aunque aclaró que unas llegan y otras regresan, la media esperada es de entre 400 y 500 personas por esta vía.

Se mueve la temporada alta

El flujo principal de visitantes, sin embargo, se estima que continuará llegando por carretera. El representante hotelero señaló que por las vías terrestres se espera el ingreso de 60 a 70 mil personas diarias durante la temporada alta.

Esta reactivación aeroportuaria se produce simultáneamente con las obras de ampliación que ejecuta la Aeronáutica Civil, las cuales continúan su desarrollo para extender la pista hasta los 2.200 metros.

La inversión de 123 mil millones de pesos tiene un objetivo claro: permitir que la terminal evolucione de recibir aeronaves tipo ATR, con capacidad para 48 o 72 pasajeros, a aviones de hasta 180 pasajeros.

Este salto en la infraestructura representa un avance significativo para la capacidad de recepción del departamento.

Con esta proyección, los actores de la industria sin chimenea en Sucre confían en que el Golfo de Morrosquillo se consolide como un destino en crecimiento, preparado para recibir a miles de visitantes y ofrecer una experiencia única en sus cálidas y poco profundas aguas, de cara al cierre del 2025 y la llegada del 2026.

La reapertura del aeropuerto se erige así como el catalizador para una nueva era turística en la región.