Accidente de tránsito en vías del magdalena caldense

Manizales

Un choque entre dos vehículos, uno de transporte público afiliado a la empresa Copuertos y un camión, se registró la tarde del sábado (29 de noviembre de 2025).

El accidente ocurrió en la ruta 45, a la altura del centro penitenciario San Bartolomé de Las Palmas, en el corredor vial que comunica a Honda con La Dorada.

Personas lesionadas en el accidente

Cuatro personas resultaron heridas en el siniestro. Unidades de la Concesión Alto Magdalena, integrantes del Cuerpo de Bomberos y ambulancias del Hospital San Juan de Dios acudieron al lugar para atender la emergencia de manera inmediata.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones necesarias para establecer las causas exactas que provocaron este accidente vial.