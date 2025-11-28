La ANI anunció inversión por $275.000 millones para modernizar seis aeropuertos del país

En el 2027 estarían finalizando las obras de ampliación del aeropuerto de Cartagena

El Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura anunció que harán una inversión de $275.000 millones para realizar intervenciones de la infraestructura en los aeropuertos de Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Montería y Palmira.

Esta inversión permitirá adecuar, ampliar y modernizar estas terminales aéreas concesionadas, lo que según la ANI mejorará la operación aeroportuaria y el servicio a más de 95 millones de pasajeros que se movilizan al año.

Así mismo, anunciaron que con una inversión de $18.608 millones han adelantado la reconfiguración de la zona de inmigración para reducir los tiempos de ingreso al país.

“Más del 90% de los viajes en el país se realizan desde o hacia un aeropuerto concesionado. Ante el aumento de la demanda del transporte aéreo, el cual pasó de 65 millones en el 2019 a 85 millones en el 2024, desde el Gobierno Nacional buscamos con inversiones reales, garantizar la capacidad operativa, los niveles de servicio y la experiencia positiva del usuario”, indicó la vicepresidenta de Gestión Contractual, Milena Jiménez Hernández.

“No podemos traer más viajeros a Cartagena sin ampliar el aeropuerto Rafael Núñez”: Carlos Cuartas

Por segundo año consecutivo, Prisa Media realizó el foro ‘Hacia dónde va Cartagena’, donde las principales autoridades y sectores de la ciudad dialogaron sobre el futuro de la misma y sus retos más importantes.

Por ejemplo Carlos Cuartas, gerente de OINAC, concesionario del aeropuerto Rafael Núñez, destacó la importancia de ejecutar las obras previstas en la terminal, teniendo en cuenta, según él, que así se hable de un proyecto a largo plazo (Bayunca), la realidad es que esta infraestructura }sirve actualmente al Distrito y necesita fortalecer sus capacidades con los trabajos autorizados por la ANI.

“No se nos puede olvidar que esto ha sido un anhelo de los cartageneros por mucho tiempo. Este aeropuerto tiene un atraso de infraestructura de casi 12 años. Ustedes lo han visto y es un aeropuerto que no tiene puentes de abordaje. Por ejemplo, la salas están estrechas, los servicios cada día están más difíciles de prestar, tenemos problemas con el aire, con la electricidad, porque ha adolecido de esta inversión que precisamente en el presente se debe hacer, porque Cartagena, al ser tan turística, la primera y última impresión es por el aeropuerto”, aseguró Cuartas.

Así mismo, manifestó que avanza muy bien el proceso de adquisición de predios en el barrio Crespo, donde ya un 80% de las propuestas de compra han sido aceptadas.