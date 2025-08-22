Inician obras de remodelación del Aeropuerto San Luis de Ipiales ¿Cómo va a quedar?

Ipiales - Nariño

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció el inicio formal de las obras de modernización del Aeropuerto San Luis, en Ipiales, con una inversión superior a los $135.000 millones.

El Consorcio AeroIpiales 2025 será la firma encargada de ejecutar este proyecto en un plazo estimado de 20 meses, con el propósito de transformar la terminal en una infraestructura moderna, segura y competitiva, acorde a estándares internacionales.

¿Qué intervenciones tendrá?

Con la entrega en comodato de un lote de 3.5 hectáreas por parte de la Aeronáutica Civil, esta terminal contará con un área de espera nueva, diseñada con espacios amplios, confortables y sostenibles, una torre de control de 40 metros de altura y una Base de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de 1.020 m², para reforzar la seguridad operacional.

Contará también con una plataforma aérea de 7.300 m², con capacidad para recibir de forma simultánea hasta tres aeronaves tipo Airbus A320.

30.000 m² de urbanismo, que incluyen nuevas vías de acceso y parqueaderos, mejorando la movilidad y experiencia del viajero.

De acuerdo con el brigadier general José Henry Pinto Rodríguez, director general de la Aeronáutica Civil, el proyecto no solo mejorará las operaciones aéreas, sino también contribuirá a dinamizar el turismo, el comercio fronterizo con Ecuador, y la integración regional, además, se espera que durante la ejecución se generen cientos de empleos directos e indirectos.

¿Cómo van las obras?

El pasado 21 de agosto de 2025 se inició con el acto protocolario de la primera piedra que hará parte de la nueva construcción de la terminal aérea, el proyecto tendrá una duración menor a dos años, periodo durante el cual se espera habilitar gradualmente zonas que estén listas.