Niños del Barrio Chino se graduaron como Vigías Ambientales para proteger la Ciénaga de Las Quintas

Durante varias semanas, los jóvenes participantes recibieron capacitación en temas como manejo adecuado de residuos sólidos, cambio climático, ecosistemas estratégicos y restauración ecológica, con el propósito de fortalecer su conciencia ambiental y su compromiso con la restauración y conservación de la Ciénaga de las Quintas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las jornadas de formación se desarrollaron en las instalaciones del Centro Comercial Caribe Plaza, quienes facilitaron las instalaciones como parte de su compromiso con la responsabilidad social y el fortalecimiento comunitario. Gracias a esta alianza, los niños pudieron disfrutar de un entorno cómodo y seguro para su proceso educativo.

En el evento de cierre del proceso, EPA Cartagena entregó reconocimientos a los nuevos vigías, exaltando su dedicación y liderazgo como agentes de cambio ambiental dentro de su comunidad.

La subdirectora de Investigación y Educación del EPA, Angélica Rodríguez, resaltó el trabajo desarrollado. “Los niños vienen trabajando desde hace tres años por la educación ambiental de la Ciénaga de Las Quintas, convirtiéndose en garantes y cuidadores de los ecosistemas aledaños en compañía de las autoridades ambientales”.

Por su parte, Hernán Julio Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Barrio Chino, destacó el impacto positivo que ha tenido la formación en los menores y en las familias del sector:

“La formación es importante para que los jóvenes y niños, entiendan lo bonito que es el ecosistema, la Ciénaga de Las Quintas, el manglar, los tipos de manglares, para que los niños del barrio Chino, aprendan a cuidar el manglar y aprendan a querer nuestro ecosistema”.

Con este programa, el EPA Cartagena reafirma su compromiso con la educación ambiental y la participación comunitaria, pilares fundamentales para el cumplimiento de las metas de restauración y conservación contempladas en la Sentencia Ciénaga de las Quintas.

Estos 30 nuevos Vigías Ambientales no solo representan una generación comprometida con el ambiente, sino también, un ejemplo inspirador para otros barrios del Distrito que buscan integrarse a la protección activa de los ecosistemas locales.