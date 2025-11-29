Gobierno denuncia penalmente a Claudia López por señalamientos contra la Mesa de Diálogos de Paz

Delegación del Gobierno en la Mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano demandó ante la Fiscalía a la precandidata presidencial Claudia López.

Colombia

La Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional-EB anunció este 29 de noviembre, desde Llorente (Nariño), la radicación de una denuncia penal contra la precandidata presidencial Claudia López, a quien acusan de realizar afirmaciones “calumniosas, irresponsables e infundadas” sobre el proceso de negociación que adelanta el Ejecutivo.

Según el comunicado, López aseguró recientemente que “toda mesa de negociación de este Gobierno debe terminarse ya” porque serían “un concierto para delinquir contra el país”, afirmación que la delegación calificó de temeraria y sin sustento.

Para los negociadores, estas declaraciones no solo afectan la legitimidad de la Mesa, sino que también constituyen un posible delito, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía.

El equipo negociador, encabezado por Armando Novoa, afirmó que las mesas de paz se realizan con apego a la Constitución y la ley, y que cualquier sugerencia de corrupción o delito debe ser investigada con rigor por las autoridades judiciales, incluidas aquellas relacionadas con altos funcionarios y las declaraciones del Presidente de la República, Gustavo Petro.

En el documento, la Delegación también respondió a los cuestionamientos de López acerca de la naturaleza de los acuerdos y procedimientos de la Mesa.

Explicaron que todos los compromisos están enmarcados en un decreto de junio de 2024 que cuenta con la autorización del Presidente para adelantar diálogos de paz con la Coordinadora Nacional-EB.

Además, dicen que la condición de precandidata presidencial no habilita a López a “hacer señalamientos irresponsables sobre delitos que no hemos cometido”, e insiste en que este tipo de afirmaciones deteriora la calidad del debate electoral en un momento de alta sensibilidad para el país.

Finalmente, la Delegación del Gobierno hizo un llamado de solidaridad tras el asesinato del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en Popayán en un ataque sicarial.