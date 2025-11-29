La JEP y la Alcaldía de Bogotá develan nueva placa conmemorativa a víctimas del Palacio de Justicia

Colombia

Cuarenta años después del asalto y holocausto del Palacio de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Alcaldía Mayor de Bogotá acompañaron la develación de una nueva placa conmemorativa elaborada por los propios familiares de las víctimas.

El símbolo, instalado en una de las columnas del Palacio Liévano, busca honrar la memoria de magistrados, funcionarios, empleados de la cafetería y visitantes que murieron, desaparecieron o sobrevivieron a los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.

Cómo fue el proceso de diseño

La nueva placa fue diseñada colectivamente por las familias tras una orden de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que en 2023 tomó medidas cautelares para proteger tres sitios de memoria vinculados al caso: el Museo de la Independencia Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur. Como parte de esas medidas, el tribunal ordenó retirar la llamada Placa XXIV del Palacio Liévano, al considerarla revictimizante y carente de una narración completa de lo ocurrido, y en su lugar dispuso la creación de una pieza acordada con las víctimas.

Entre 2023 y 2025, la JEP adelantó audiencias, reuniones y ejercicios de construcción colectiva que culminaron en el texto hoy expuesto al público.

El acto de develación reunió a víctimas directas e indirectas del holocausto, entre ellas Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán; Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería; el exmagistrado Ramiro Borja, sobreviviente; y Angie Reyes Melo, nieta de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia al momento de su asesinato.

¿Qué dicen las victimas?

Las intervenciones de las víctimas marcaron el tono del evento: un ejercicio de memoria que no elude el horror y que reivindica la verdad completa como fundamento ético de la democracia.

“Cuarenta años después, seguimos con una herida abierta. Este ejercicio de memoria es colectivo e individual”, expresó Angie Reyes.

Por su parte, Helena Urán afirmó que la placa anterior “ocultaba una parte esencial de la realidad” y recordó que, cuando la verdad se niega, “también se niega la dignidad humana”.

Urán señaló que el negacionismo persiste en discursos que minimizan la tortura y la desaparición forzada, y subrayó que los crímenes cometidos “no fueron excesos aislados”.

Para el exmagistrado Ramiro Borja, sobreviviente de los hechos, la conmemoración permite rescatar “la grandeza del espíritu” en medio de la tragedia, mientras que Alejandra Rodríguez enfatizó que la memoria es hoy “el único camino ético y moral” para mantener viva la presencia de quienes fueron arrebatados.

Celebró que la nueva placa reconozca plenamente a todas las víctimas y admita la responsabilidad estatal en crímenes de lesa humanidad.

La magistrada María del Pilar Valencia, vicepresidenta de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, recordó que el holocausto del Palacio de Justicia dejó una marca indeleble en la historia del país, al converger la acción armada del M-19, la respuesta desproporcionada de la fuerza pública y una cadena de violencias que incluyó torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. “Sin verdad, no hay democracia posible”, afirmó.

La consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, destacó la resistencia y paciencia de las familias que durante décadas han exigido reconocimiento y reparación. “Este fue un acto de responsabilidad institucional y de dignificación de cada una de las víctimas. Este país no puede permitirse olvidar nunca más”, señaló.

Texto de la placa

El momento central llegó con la lectura del texto de la nueva placa, que relata la ruptura del orden constitucional generada por la toma del M-19 y la posterior retoma militar, la destrucción del Palacio de Justicia, las casi cien víctimas mortales, las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado colombiano reconocida por instancias nacionales e internacionales. El mensaje, que concluye con: “¡Nunca más!”, queda ahora a disposición de la ciudadanía en el Palacio Liévano.