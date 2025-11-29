Investigan hallazgo de cuerpo sin vida en La Boquilla: riña y accidente son las dos hipótesis

Informó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el puente Caño Luisa, jurisdicción del corregimiento de La Boquilla, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida sobre la vía, con una herida en la cabeza y politraumatismos, por lo que se presume, fue provocado por un siniestro vial.

El cuerpo fue identificado como Erick Fabián Gómez Jiménez, de 35 años de edad. La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar.

También se investiga un posible atentado por parte de otra persona en medio de una riña.