Históricas cifras de desempleo se reflejan en Bogotá con una tasa del 7.7%

Corferias será sede de la Mega Feria de Empleo: 15.000 ofertas para quienes buscan trabajo. Imagen vía Getty Images / skynesher

Bogotá D. C.

Según cifras publicadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), la tasa de desempleo de Bogotá fue de un 7,7% para el trimestre agosto-octubre de 2025. Lo cual representa una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al 9,3% registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Eso quiere decir que, en un año, la cifra de desempleados en la capital pasó de 431.718 a 359.944; unas 70 mil personas encontraron trabajo.

Además, este comportamiento del desempleo se vio respaldado por un incremento real de la ocupación: durante el trimestre, la ciudad sumó 107.213 personas adicionales trabajando, al pasar de 4.224.328 a 4.331.540 ocupados, con 35.439 personas nuevas incorporadas al mercado.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, “Bogotá consolida un año de indicadores laborales en terreno positivo”, tal como indicó la entidad a través de un comunicado.

“Que Bogotá tenga hoy un menor desempleo y más personas trabajando es una buena noticia para toda la ciudad. Son resultados que muestran que las acciones para dinamizar la economía, acompañar a las empresas y promover empleos formales están funcionando. Nuestro foco es mantener este ritmo y garantizar que los avances lleguen a más hogares y más sectores productivos”, dijo Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la cartera de Desarrollo Económico en la ciudad.

¿Cómo está Bogotá en cuanto a la formalización del empleo?

Uno de los aspectos que destaca la Secretaría es el fortalecimiento de políticas que impulsen la generación de empleo formal. La informalidad descendió a 34,8%, un punto relevante de avance frente al 36,0% observado en el mismo trimestre de 2024.

Según la entidad, esta caída “refleja un proceso gradual de formalización que contribuye a la estabilidad económica de los hogares y a un tejido empresarial más robusto”.

En comparación con la situación del mercado laboral del país, Bogotá muestra un desempeño favorable en este trimestre. Mientras que la tasa de desempleo de Colombia para el trimestre agosto–octubre de 2025 fue de 8,3%, Bogotá registró un nivel menor.

La Secretaría califica estos índices como un “respaldo” a las estrategias que se han puesto en marcha para impulsar la actividad empresarial, fortalecer la intermediación laboral y ampliar el acceso a oportunidades formales.