EN VIVO: Inter Miami vs. New York City FC: Lionel Messi juega la Final Este de la MLS // Caracol Radio // Imagen realizada con Gemini IA

Uno de los eventos deportivos que más anhelan los colombianos y aficionados al fútbol en el continente se disputa Hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, cuando el Inter Miami de Lionel Messi se enfrente al New York City FC por la Final del Este de la MLS 2025.

El duelo de las Garzas en el Chase Stadium es crucial para definir al representante de la Conferencia Este y ha acaparado la atención de millones de espectadores, esperando ver el desempeño de la estrella argentina en un partido de eliminación directa.

Inter Miami vs. New York City FC: Hora y Canal

Para todos los seguidores que desean seguir el partido en vivo y en directo, la transmisión EN VIVO de este importante compromiso estará disponible únicamente por plataformas de streaming.

Tenga presente los detalles clave para sintonizar el encuentro:

Detalle Información Fecha del partido Hoy sábado 29 de noviembre de 2025 Horario 18:00 horas (Colombia) Sede Chase Stadium Transmisión en TV Sin transmisión en TV Transmisión en Vivo por Streaming Apple TV MLS Season Pass

Siga con nosotros el Minuto a minuto del duelo de Messi con las Garzas enfrentando al New York City FC por la Final del Este en la MLS 2025

Inter Miami vs. New York City EN VIVO AQUÍ

XI Inicial del New York City

The XI taking on Miami 📝 pic.twitter.com/emm8VVc6Sw — New York City FC (@newyorkcityfc) November 29, 2025

Calentamiento del equipo

Energy rising 📈 pic.twitter.com/IkEbzQi3t8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 29, 2025

XI Inicial de Inter Miami