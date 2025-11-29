Fútbol

EN VIVO: Inter Miami vs. New York City FC: Lionel Messi juega la Final Este de la MLS

Uno de los eventos deportivos que más anhelan los colombianos y aficionados al fútbol en el continente se disputa Hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, cuando el Inter Miami de Lionel Messi se enfrente al New York City FC por la Final del Este de la MLS 2025.

El duelo de las Garzas en el Chase Stadium es crucial para definir al representante de la Conferencia Este y ha acaparado la atención de millones de espectadores, esperando ver el desempeño de la estrella argentina en un partido de eliminación directa.

Inter Miami vs. New York City FC: Hora y Canal

Para todos los seguidores que desean seguir el partido en vivo y en directo, la transmisión EN VIVO de este importante compromiso estará disponible únicamente por plataformas de streaming.

Tenga presente los detalles clave para sintonizar el encuentro:

DetalleInformación
Fecha del partidoHoy sábado 29 de noviembre de 2025
Horario18:00 horas (Colombia)
SedeChase Stadium
Transmisión en TVSin transmisión en TV
Transmisión en Vivo por StreamingApple TV MLS Season Pass

Siga con nosotros el Minuto a minuto del duelo de Messi con las Garzas enfrentando al New York City FC por la Final del Este en la MLS 2025

Inter Miami vs. New York City EN VIVO AQUÍ

  • XI Inicial del New York City
  • Calentamiento del equipo
  • XI Inicial de Inter Miami

