Embajada de China niega vínculos de empresario asiático con disidencias de ‘Calarcá’

En medio de la revisión de los archivos encontrados en los dispositivos de alias ‘Calarcá’, autoridades detectaron fotografías y referencias del empresario chino Jixing Zhang, quien figuraba en imágenes tomadas en campamentos guerrilleros ubicados en Caquetá, el sur de Bolívar y el Catatumbo.

Los documentos, que incluyen presuntos vínculos entre integrantes del grupo armado y funcionarios públicos, despertaron inquietudes diplomáticas debido a la presencia del ciudadano asiático en esos registros.

Ante la divulgación de este material, la Embajada de China en Colombia emitió un comunicado en el que afirmó que ha seguido el caso “con suma atención” y que, de manera inmediata, abrió una investigación exhaustiva entre empresas y ciudadanos chinos radicados en el país para esclarecer los hechos.

Según la Embajada, el propio Zhang se comunicó telefónicamente desde China para explicar su versión. Aseguró que fue víctima de un engaño y negó cualquier vínculo con las disidencias.

El empresario explicó que su visita a Colombia ocurrió en 2024, cuando viajó como representante de una empresa minera interesada en invertir en proyectos de oro y en el sector de aceite de palma.

Zhang afirmó que durante ese viaje unos conocidos colombianos lo pusieron en contacto con supuestos “líderes locales” y le pidieron tomarse fotografías con ellos, sin advertirle quiénes eran ni el contexto real de esos encuentros. De acuerdo con su relato, las imágenes habrían sido producto de esa manipulación.

La Embajada enfatizó que el empresario “no tuvo relación alguna con organizaciones armadas ilegales” y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades colombianas en caso de que se requiera información adicional.